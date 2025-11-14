حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة

اندلع حريق هائل، في محتويات مصبغ مصنع نسيج شهير بمنطقة المعهد الديني بمدينة المحلة الكبرى، إثر ماس كهربائي.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالغربية بـ 4 سيارات مطافئ لإخماد النيران.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمصبغه مصنع شهير بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة .



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب4 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

تحرك أمني عاجل

وأفاد شهود عيان من أهالي منطقة المعهد الديني أنهم لاحظوا اشتعال النيران في الساعات الأولى من فجر اليوم من داخل مصنع نسيج كبير يحوي مصبغة إثر ماس كهربائي مفاجىء فضلا عن اجتهاد سكان المنطقة بالدفع بأبنائهم لمساهده قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق باستخدام المواد الرغوية.

رواية شهود عيان

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.