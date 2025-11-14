قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. رددها الآن وحصن نفسك
روسيا تكشف تفاصيل إحباط محاولة اغتيال مسؤول رفيع
الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء
قانون التأمينات يحسم ضوابط المعاش.. الحد الأقصى 80% والأدنى 65%
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الطقس الآن: استمرار تدفق السحب الممطرة على شمال الوجه البحري
هل الإنسان حر في إنفاق ماله دون مراعاة لمشاعر الفقراء؟.. الإفتاء توضح
600 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم بعد التراجع الأخير
تحذير من سلالة إنفلونزا في بريطانيا.. تصيب الأطفال وتهدد بانتشار واسع
بترتيب أمريكي.. اجتماعات بين قسد ودمشق خارج سوريا
وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس
سعر الدولار اليوم 14-11-2025
حوادث

الصور الأولي من حريق مصنع نسيج بالمحلة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء

حريق مصنع نسيج المحلة
حريق مصنع نسيج المحلة
الغربية أحمد علي

ننشر الصور الأولي للاشتعال النيران داخل مصبغة أحد أكبر مصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية في قلب مدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية فضلا عن مضاعفة اعداد سيارات المطافىء للسيطرة علي حريق المصنع قبل امتداده للمصانع المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

تفاصيل حريق مصنع نسيج 

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية  تحاول منذ قليل الدفع بـ7 سيارات مطافىء لإخماد نيران حريق هائل اندلع في محتويات مصبغ مصنع نسيج شهير بمنطقة المعهد الديني بمدينة المحلة الكبرى إثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمصبغه مصنع شهير بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المحلة .


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب7 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة.

الدفع بقوات الحماية المدنية 

وأفاد شهود عيان من أهالي منطقة المعهد الديني أنهم لاحظوا اشتعال النيران في الساعات الأولى من فجر اليوم من داخل مصنع نسيج كبير يحوي مصبغة إثر ماس كهربائي مفاجىء فضلا عن اجتهاد سكان المنطقة بالدفع بأبنائهم لمساهده قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق باستخدام المواد الرغوية.

إخماد نيران حريق 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية إخماد نيران حريق هائل المحلة مصنع نسيج دون اصابات بشرية

