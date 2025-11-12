قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تطلق لأول مرة مقرأة الأئمة للقراءات القرآنية
معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب
بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور
وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025
صور تكشف تدمير إسرائيل مبانٍ داخل "الخط الأصفر" بعد الهدنة
نجم الزمالك السابق: استمرار عبدالرؤوف صعب.. والحل في المدرب الأجنبي
عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق سيارة نقل بدمياط
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا
الهيئة الوطنية تتسلم نتائج انتخابات مجلس النواب من المحافظات
أبو مازن: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقاً جديدة لسلام عادل
تعرف على موعد عرض فيلم الشكوي 713317 بالقاهرة السينمائي
لأول مرة.. انطلاق عمل لجنة المفاصل بعيادة السلام للتأمين الصحي ببني سويف
محافظات

استمرار أعمال رصف طريق المحلة – قطور بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم استمرار أعمال رصف طريق المحلة – قطور، بدايةً من المستشفى العام بقطور في اتجاه قرية بلتاج، بطول 1200 متر وعرض 12 مترًا.

وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين حركة المرور داخل المدن والقرى.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال المتابعة، شدد محافظ الغربية على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال الرصف ومراعاة المواصفات الفنية والهندسية الدقيقة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للطرق لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين وسهولة تنقلهم. 

وأشار إلى أن هذا الطريق يمثل محورًا مروريًا هامًا يربط بين شارع الجيش بداية من المستشفى العام في اتجاه قرية بلتاج، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة قطور وتحسين جودة الطرق بها.

سرعة انتهاء أعمال الرصف 

كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة اليومية من الأجهزة التنفيذية لضمان إنجاز الأعمال بجودة عالية ودون تعطيل لحركة المواطنين.

 وأوضح اللواء الجندي أن خطة المحافظة لتطوير الطرق تستهدف دعم حركة النقل وتحسين المظهر الحضاري للمدن والمراكز، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الطرق والمرافق الحيوية.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق داخل جميع المراكز، بما يحقق تنمية متوازنة ويوفر شبكة طرق آمنة وممهدة تخدم المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

