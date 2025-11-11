وزير العمل يوجه بإعداد تقرير متابعة لحادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة

يتابع وزير العمل محمد جبران باهتمامٍ بالغ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

ووجّه الوزير مدير مديرية العمل بالغربية بمتابعة الموقف ميدانيًا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون .

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.