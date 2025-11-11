قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025
الكنيست يقر قانونا يتيح إغلاق وسائل إعلام أجنبية بذرائع أمنية
قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بالتعد.ي على والدته بالضر.ب في كفر الشيخ
هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب
إقبال كثيف في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تحت إشراف قضائي وأمني كامل
متحدث الخارجية لـ صدى البلد: تحركات مصرية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
حسين الشحات: زيزو لاعب كبير يقدر يشيل فريق لوحده
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
بن غفير يوزع حلوى في الكنيست بعد إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
محافظات

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية إلى موقع حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

توجيهات محافظ الغربية 

وفور تلقّي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ البلاغ، تم إخطار جميع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف و2 سيارة حماية مدنية، بالتنسيق مع مديرية الصحة لنقل المصابين بسرعة إلى مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة، وتقديم الإسعافات العاجلة والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتابع المحافظ أعمال إنقاذ المصابين على أرض الواقع، واطّلع بنفسه على الإجراءات المتخذة من كافة الجهات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة، كما حرص على الاطمئنان على كل مصاب والتحدث معهم مباشرة، معبّرًا عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

تفقد أحوال المصابين 

عقب ذلك، زار اللواء أشرف الجندي مستشفى المحلة العام ومستشفى دار الصفوة، للاطمئنان على المصابين، مؤكدًا لجميع الفرق الطبية تقديم كافة أوجه الرعاية لهم حتى تماثلهم للشفاء التام، كما وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالغربية بمتابعة الحالات بشكل مستمر وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

اخبار محافظة الغربية تفقد محافظ الغربية مصابي انهيار سقف مصنع المحلة

