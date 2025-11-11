مدير عمل الغربية يزور ضحايا حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى

في إطار المتابعة المستمرة من وزير العمل محمد جبران، لحادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

وكلّف الوزير مدير مديرية العمل بالغربية بالتوجه الفوري إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين من العمال، وتقديم الدعم اللازم لهم، ومتابعة الرعاية الطبية المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد نقل مدير المديرية للمصابين تحيات الوزير وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدًا حرص وزارة العمل على متابعة الحادث لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل وحماية حقوق جميع العاملين.

وتؤكد وزارة العمل أنها تضع سلامة العمال في مقدمة أولوياتها، وتتابع عن كثب نتائج التقرير العاجل الذي وجّه الوزير بإعداده حول ملابسات الواقعة.