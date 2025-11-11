قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

السيطرة على حريق بمخزن أدوات منزلية في قرية نمر البصل بالمحلة

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم، من إخماد حريق هائل التهمت نيرانه مخزن كبير مخصص لبيع ادوات المنزلية نتيجة ماس كهربائي مفاجئ بعدما دفعت بـ3 سيارات مطافئ، دون وقوع إصابات وخسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخماد نيران حريق 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمخزن مخصص لبيع الادوات المنزليه بنطاق دائرة المركز .

تحرك عاجل 

و انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب3 سيارات مطافئ لإخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة .

رواية شهود عيان

وأفاد شهود عيان بأن قوات الحماية المدنية نجحت في إخماد نيران حريق بالمخزن المذكور عقب التهام محتوياته إثر ماس كهربائي مفاجىء.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية

