«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
محافظات

ضبط 5 أشخاص بتهمة السمسرة وشراء أصوات الناخبين بدائرة بندر المحلة

انتخابات مجلس النواب بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط 5 أشخاص بتهمه السمسرة وشراء أصوات الناخبين بدائرة بندر المحلة الكبرى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سقوط سماسرة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية رصدا عبر بث مباشر لدي أحد المرشحين يكشف عمليات شراء اصوات الناخبين عقب سماسرة داخل أحد المحلات التجارية .

من ناحية أخري أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اكتمال الاستعدادات داخل جميع اللجان الانتخابية قبل فتح أبوابها أمام المواطنين لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها في الساعة التاسعة صباحًا.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية انتهت من تجهيز 642 لجنة انتخابية داخل 613 مقرًا على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و658 ألفًا و896 ناخبًا، مع تأكيد جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ لضمان المتابعة اللحظية طوال يومي التصويت.

تحرك عاجل 

وأوضح الجندي أن اللجان تم إعدادها بالكامل من حيث الإضاءة والتهوية ومصادر الطاقة البديلة، وتجهيز أماكن جلوس رؤساء وأعضاء اللجان، والتأكد من السلامة الكاملة للمداخل والمخارج، إضافة إلى توفير المظلات والكراسي المتحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، ورفع كفاءة النظافة في محيط المقار والشوارع المؤدية إليها.

وفيما يتعلق بالاستعداد للتقلبات الجوية، أكد المحافظ أنه تم الانتهاء من تطهير وتسليك بالوعات الأمطار في محيط اللجان والشوارع المؤدية لها، وتجهيز سيارات الشفط والطوارئ للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية، إلى جانب مراجعة حالة أعمدة الإنارة والأسلاك الكهربائية وتأمينها، ووضع مواد مانعة للانزلاق عند المداخل والممرات، لضمان وصول الناخبين إلى اللجان بسهولة وأمان.

وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ونقاط الإسعاف، وتجهيز فرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي موقف، إلى جانب مراجعة جاهزية المولدات الكهربائية وخطوط التليفونات الأرضية داخل جميع اللجان.

دعوه الناخبين 

ودعا اللواء أشرف الجندي المواطنين للمشاركة، قائلاً:
«أدعو أبناء الغربية إلى النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعّالة.. المشاركة حق ومسؤولية، ومشهد اليوم يعبر عن وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل وطنهم».

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية ستستمر منذ اللحظة الأولى لفتح اللجان وحتى انتهاء عملية التصويت لضمان انضباط العملية الانتخابية وسيرها في أجواء آمنة ومنظمة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات لجان التصويت انتخابات مجلس النواب اللواء أشرف الجندي

