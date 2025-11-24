قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار البلد

"القومي لحقوق الإنسان": تغطية كاملة لكافة اللجان بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

أ ش أ

انطلقت أعمال غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين؛ لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 برئاسة السفير محمود كارم وعضوية عبدالجواد أحمد المشرف على أعمال الغرفة، وعضوي المجلس دينا خليل ومحمود بسيوني، وبمشاركة فرق الرصد الميدانية المنتشرة بمختلف المحافظات؛ لضمان تغطية كاملة لكافة اللجان الانتخابية.


وتعمل الغرفة على متابعة سير العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية، ورصد الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين وأطراف العملية الانتخابية، وتوثيقها بدقة لضمان التعامل معها بطريقة منظمة تعزز انضباط العملية الانتخابية ومصداقيتها.


وقال رئيس المجلس السفير محمود كارم إنه يتم متابعة مجريات الانتخابات بكل حيادية وموضوعية، مشددًا على أن التصويت الحر والنزيه يمثل ركيزة أساسية لممارسة الحقوق السياسية وتعزيز مسار الديمقراطية الحديثة.


وأضاف أن المجلس يحرص على التأكيد على أهمية توفير بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقهم في التصويت، والتعامل مع أي ملاحظات أو تجاوزات وفق الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.


من جانبه..أوضح عبدالجواد أحمد أن الغرفة تعمل وفق آلية متابعة لحظية تشمل تقارير ميدانية مباشرة وخطوط تواصل مفتوحة مع المتابعين المعتمدين من منظمات المجتمع المدني، بجانب استقبال الشكاوى عبر الأرقام المخصصة والموقع الإلكتروني وصفحات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي.


وأشار إلى أن الغرفة تبذل جهودًا مكثفة لرصد أي معوقات والتعامل معها فورًا لضمان انضباط العملية الانتخابية وسلاسة إجراءاتها بمختلف المحافظات.
 

