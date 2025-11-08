يبحث الكثيرون عن طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025، مع انطلاق تصويت المصريين في الخارج يوم الجمعة 7 نوفمبر ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في 139 لجنة على مستوى 117 دولة، أدلى الناخبون بأصواتهم تبعًا لاختلاف التوقيت المحلي لكل دولة، على مدار يومين.

وفي الداخل، تستعد صناديق الاقتراع لاستقبال المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري لاستقبال الناخبين.



طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق سهلة لمعرفة مكان اللجنة الانتخابية الخاصة بكل مواطن ورقمه الانتخابي، باستخدام الرقم القومي، وتشمل الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/ الضغط على أيقونة “استعلم عن موقفك الانتخابي” إدخال الرقم القومي، الضغط على أيقونة “الاستعلام” تظهر بعدها بيانات اللجنة الانتخابية الخاصة بك

كما يمكن معرفة مكان اللجنة الانتخابية عبر عدة وسائل رسمية تقدمها الهيئة الوطنية للانتخابات:

1- الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات. https://www.elections.eg/

2- إرسال رسالة نصية SMS بالرقم القومي إلى الرقم 5151.

3- الاتصال الهاتفي على رقم 141 (دليل الهاتف).

4- تحميل تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على الهواتف الذكية.

محافظات المرحلة الأولى في الداخل

تستقبل انتخابات مجلس النواب 2025 الناخبين في 14 محافظة خلال المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

موعد إعلان نتائج المرحلة الأولى

تجري المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج رسميًا يوم 18 نوفمبر. يمكن تقديم الطعون الانتخابية للمرحلة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، أي حتى 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام من 21 إلى 30 نوفمبر.

جولة الإعادة للمرحلة الأولى

يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر، وتُجرى الإعادة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 11 ديسمبر.



المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

تبدأ الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية يوم 6 نوفمبر ويكون الصمت الانتخابي يوم 20 نوفمبر،/ وتجرى الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 2 ديسمبر.

ويسمح بتقديم الطعون خلال 48 ساعة من إعلان النتائج، بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، وتفصل المحكمة في الطعون خلال 10 أيام من 5 إلى 14 ديسمبر، أما جولة الإعادة فتجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تُعلن النتائج يوم 25 ديسمبر.