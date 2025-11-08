تعليم مطروح: جاهزية 116 لجنة انتخابية بالمدارس لانطلاق انتخابات النواب

أكدت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، أن مدارس المحافظة التي يوجد بها 116 لجنة ومقرا انتخابيا في كامل الجاهزية وعلى اتم استعداد لاستقبال الناخبين .

وأضافت على تقديم مديري المدارس لكافة سبل الدعم اللوجستي وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة للناخبين ومراعاة الجميع وخاصة كبار السن وذوى الهمم.

وأشارت أن المرحلة الاولي لانتخابات مجلس النواب المقرر انطلاقها بعد غد الاتنين ولمدة يومين تعد مناسبة ديموقراطية عظيمة يستطيع الشعب المصري من خلال ارسال رسالة قوية وواضحة وصريحة للعالم أجمع أن مصر وطن عظيم وشعب عريق يترأسه قيادة واعية تسير بحكمة واقتدار للوصول به لبر الأمان والاستقرار إقتصاديا واجتماعياً.

وأكدت وكيل الوزارة أن جموع المعلمين والمنتسبين للمنظومة التربوية بمحافظة مطروح علي أتم استعداد للمشاركة الايجابية والفعالة فى الاستحقاق الديمقراطي والدستوري خلال انتخابات مجلس النواب وذلك ايمانا بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا العرس الديمقراطي وما يعكسه من وعي واستقرار للدولة واحترام للقوانين ونزاهة وشفافية أمام العالم أجمع .