190 لجنة.. متابعات ميدانية بأسوان لتجهيز مقار لجان انتخابات مجلس النواب

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة بين الجميع.

وقال إن هناك حرص كبير على تهيئة الأجواء أمام الناخبين لأداء حقهم الدستورى فى انتخابات مجلس النواب 2025 ، المقرر انطلاقها يومى 10 و 11 نوفمبر الجارى.

ولفت إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة وبحيادية كاملة من جميع المرشحين دون أى تمييز أو تحيز لمرشح على آخر حيث يقتصر دور الأجهزة التنفيذية على التجهيز والإعداد الجيد للجان الإنتخابية والدعم اللوجستى فقط .

مجلس النواب

وفى هذا الإطار كلف محافظ أسوان اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ بالمرور على مقار اللجان الإنتخابية التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن للتأكد من تجهيز المقار الإنتخابية من الناحية الفنية واللوجستية، ورفع مستوى النظافة العامة ، وأماكن إنتظار مناسبة خاصة لذوى الإحتياجات ، مع التأكيد على توزيع سيارات الإسعاف والحماية المدنية لأقرب موقع من اللجان الإنتخابية لسرعة التدخل عند الحاجة لها .

كما تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفورى فى حال حدوث أى طارئ .

ووجه المحافظ مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان والإستراحات لتحقيق الجاهزية بمختلف المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وغير ذلك من المهام الأخرى ، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للمشاركة فى هذا العرس الإنتخابى وممارسة حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة لإختبار من يمثلهم ويلبى مطالبهم وإحتياجاتهم بالشكل المطلوب .