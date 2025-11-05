قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
19 نوفمبر | تأجيل محاكمة 3 طالبات متهمات بضرب الطالبة كارما بالتجمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ أسوان يستقبل وفدا سويسريا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفد اللجنة الإستشارية للتعاون الدولى السويسرى برئاسة باترشيا دانزى رئيس هيئة التعاون والتنمية ، وبيانرو لاتسيرى رئيس الأمانة السويسرية للشئون الإقتصادية. 

حيث تناول اللقاء، بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، ومتابعة نتائج المشروعات السويسرية المنفذة على أرض أسوان فى مجالات المياه وشئون اللاجئين والهجرة والحماية. 

وخلال اللقاء رحب الدكتور إسماعيل كمال بالوفد السويسرى ، مؤكداً على حرص المحافظة لتقديم كامل أوجه الدعم والتسهيلات لإستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التى تحققها المعونة السويسرية ضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بشرق مدينة أسوان الذى يستهدف خدمة أكثر من 50 ألف نسمة بالمناطق ذات التضاريس المرتفعة ، وخاصة بعد نجاح مراحل المشروع فى مناطق الناصرية وخور عواضة والإمبركاب والخطارية ، فى حين جارى العمل فى المرحلة الحالية بمناطق السيل الريفى والسيل الجديد ، ثم عزب كيما. 

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة فى مجال البيئة والمخلفات الصلبة ، حيث تم إعداد دراسة جدوى لمشروع متكامل لتطوير منظومة النظافة العامة بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين .

الجانب السويسرى

وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تعمل المحافظة على تجاوزها ، خاصة فى قطاع الصرف الصحى داخل المدن ، فيما ساهمت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى توفير الخدمات المختلفة داخل القرى ، وهذا يتطلب نقل الخبرات الفنية السويسرية لدعم شركة مياه الشرب بأسوان فى الجانب الفنى والتقنى ، فضلاً عن تمكين الشباب من خلال إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما فى مجال الصناعات التراثية والمشغولات اليدوية. 

وأكد إسماعيل كمال، أن عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمتلك مقومات تنموية واعدة من ثروات طبيعية ومحجرية ، إلى جانب تميزها فى مجالات الطاقة النظيفة من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، وتنوعها السياحى بين السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية وغيرها ، فهذه المقومات تمثل فرص كبيرة لجذب الإستثمارات السويسرية فى مختلف القطاعات. 

فيما أعرب أعضاء اللجنة، عن تقديرهم البالغ لحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، مؤكدين أن المعلومات والمقترحات التى تم عرضها ستساهم فى تعزيز التعاون المستقبلى وتوسيع نطاق المشروعات السويسرية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة. 

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ أسوان وأعضاء الوفد السويسرى فى أجواء عكست عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون المثمر بين الجانبين .

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

دعاء للميت

دعاء للميت .. ردده الآن أفضل هدية يفرح بها المتوفى ويسكنه الفردوس الأعلى

وزير الاوقاف الدكتور أسامة الازهري

الأوقاف تعلن عن أسماء الناجحين من الراغبين في التحسين من خطباء المكافأة المعتمدين لعام 2025

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: تكررت نداءات شيخ الأزهر حول ضرورة العدالة الإنسانية

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

