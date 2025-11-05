محافظ أسوان يستقبل وفدا سويسريا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفد اللجنة الإستشارية للتعاون الدولى السويسرى برئاسة باترشيا دانزى رئيس هيئة التعاون والتنمية ، وبيانرو لاتسيرى رئيس الأمانة السويسرية للشئون الإقتصادية.

حيث تناول اللقاء، بحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، ومتابعة نتائج المشروعات السويسرية المنفذة على أرض أسوان فى مجالات المياه وشئون اللاجئين والهجرة والحماية.

وخلال اللقاء رحب الدكتور إسماعيل كمال بالوفد السويسرى ، مؤكداً على حرص المحافظة لتقديم كامل أوجه الدعم والتسهيلات لإستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التى تحققها المعونة السويسرية ضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وخاصة مشروع تحسين خدمات مياه الشرب بشرق مدينة أسوان الذى يستهدف خدمة أكثر من 50 ألف نسمة بالمناطق ذات التضاريس المرتفعة ، وخاصة بعد نجاح مراحل المشروع فى مناطق الناصرية وخور عواضة والإمبركاب والخطارية ، فى حين جارى العمل فى المرحلة الحالية بمناطق السيل الريفى والسيل الجديد ، ثم عزب كيما.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة فى مجال البيئة والمخلفات الصلبة ، حيث تم إعداد دراسة جدوى لمشروع متكامل لتطوير منظومة النظافة العامة بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين .

الجانب السويسرى

وأكد أن هناك العديد من التحديات التى تعمل المحافظة على تجاوزها ، خاصة فى قطاع الصرف الصحى داخل المدن ، فيما ساهمت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى توفير الخدمات المختلفة داخل القرى ، وهذا يتطلب نقل الخبرات الفنية السويسرية لدعم شركة مياه الشرب بأسوان فى الجانب الفنى والتقنى ، فضلاً عن تمكين الشباب من خلال إتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولا سيما فى مجال الصناعات التراثية والمشغولات اليدوية.

وأكد إسماعيل كمال، أن عاصمة الإقتصاد الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى تمتلك مقومات تنموية واعدة من ثروات طبيعية ومحجرية ، إلى جانب تميزها فى مجالات الطاقة النظيفة من خلال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ، وتنوعها السياحى بين السياحة الثقافية والعلاجية والبيئية وغيرها ، فهذه المقومات تمثل فرص كبيرة لجذب الإستثمارات السويسرية فى مختلف القطاعات.

فيما أعرب أعضاء اللجنة، عن تقديرهم البالغ لحفاوة الإستقبال من محافظ أسوان ، مؤكدين أن المعلومات والمقترحات التى تم عرضها ستساهم فى تعزيز التعاون المستقبلى وتوسيع نطاق المشروعات السويسرية بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ أسوان وأعضاء الوفد السويسرى فى أجواء عكست عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون المثمر بين الجانبين .