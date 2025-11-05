أهالي غرب سهيل يشكرون محافظ أسوان على جهوده للنهوض بالمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي

فى أجواء يسودها التقدير والمشاعر الطيبة عبر ممثلو أهالى غرب سهيل عن خالص شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإهتمامه المتواصل وحرصه الدائم على النهوض بهذه المنطقة الحيوية ، والذى يتجسد فى زياراته المتكررة ولقاءاته المباشرة والمستمرة مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها .

مؤكدين على تعاونهم الكامل مع الأجهزة التنفيذية لإستكمال المشروعات الجارية بمنطقتهم ضمن خطة التطوير الشاملة ، والتى تستهدف تحويل غرب سهيل إلى منطقة واعدة صديقة للبيئة تعكس الهوية النوبية الأصيلة ، وتساهم فى جذب مزيد من الأفواج السياحية وتعزيز مكانتها كمقصد تراثى وسياحى متميز .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى حضره اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والحاج النور بوده من القيادات الطبيعية البارزة بغرب سهيل ، وحربى محمد رئيس جمعية غرب سهيل قبلى ، وحمدى سعد الدين رئيس جمعية غرب سهيل بحرى .

غرب سهيل

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن إدراج غرب سهيل ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " يعتبر بمثابة هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى المنطقة ، وهو الذى يتطلب ضرورة الإستثمار الأمثل والمشاركة المجتمعية الجادة من الأهالى لتحقيق التنمية المستدامة وتحويل المنطقة إلى نموذج حضارى متكامل .

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع البنك العربى الأفريقى الدولى لتوفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية والتطوير بما يساهم فى أن تكون غرب سهيل مقصد سياحى عالمى يتناسب مع مقوماتها الطبيعية وموقعها الفريد المطل على نهر النيل الخالد ، فضلاً عن السمعة والشهرة الواسعة للمنطقة وأهلها الذين يتميزون بشاشة الوجوه السمراء وحسن الإستقبال لضيوفهم وزائريهم من مختلف دول العالم .

وأوضح المحافظ أنه جارى إستكمال مشروع الصرف الصحى ومحطة مياه الشرب الجديدة تمهيدًا لبدء أعمال الرصف والتجميل بالمنطقة ، حيث أن هذه الجهود تأتى ضمن النهج الجديد الذى يتم تطبيقه داخل مختلف قرى المحافظة لخدمة المواطن الأسوانى ، مؤكداً على أن هذه الأعمال سيظهر مردودها الإيجابى على الأهالى وسيجنوا ثمارها من خلال تغليب المصلحة العامة لدفع عجلة التنمية نحو مستقبل أفضل ملئ بكل الخير .