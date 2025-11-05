4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان يوجه بإنهاء تطوير مدرسة أحمد أبا زيد

فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، للوقوف على نسب التنفيذ لهذا المشروع الذى تكلف 4 مليون جنيه .

وخلال جولته بالمدرسة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس أبو الحمد أبو الوفا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم.

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو المشروع بالكامل فى 30 نوفمبر لتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة ، وحتى يتسنى دخولها الخدمة وعودة الطلاب الملحقين بها بإجمالى 450 تلميذ وتلميذة داخل 10 فصول بمرحلة رياض الأطفال ، و 1092 تلميذ وتلميذة داخل 24 فصل بالمرحلة الإبتدائية .

جولة مفاجئة

ووجه المحافظ إلى أهمية الإلتزام بتنفيذ الأعمال داخل مبنى المدرسة الذى يقع على مساحة 1880 م2 ، ويضم دور أرضى و 2 دور علوى طبقاً لمواصفات الجودة العالية داخل الفصول ودورات المياه ، مع الإهتمام بالمرافق المختلفة من مياه الشرب والكهرباء والإتصالات ، مع ربط الصرف الصحى الخاص بالمدرسة على الشبكة الرئيسية للمدينة.

فضلاً عن تنفيذ اللاندسكيب بشكل جمالى وراقى ، وأيضاً الألعاب الترفيهية ، علاوة على إقامة باب أخر لتسهيل دخول وخروج الطلاب وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لهم ، وكذا تركيب مظلات وبرجولات آمنة وحضارية ، وتهذيب الأشجار المحيطة بالمدرسة.