في أسوان..تدشين العمل بـقسم العلاج الطبيعي بمركز رعاية الطفل في كوم أمبو

شهد الدكتور محمد عبدالهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، يرافقه الدكتورة نهى الصناديدى مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية برئاسة الهيئة، تدشين العمل بـقسم العلاج الطبيعي بمركز رعاية طفل كوم امبو، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منشآت الرعاية الأولية التابعة لفرع الهيئة بأسوان.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين وتيسير حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نجيب نجيب، مدير إدارة الرعاية الأولية، والدكتورة ماري نادي، مدير المكتب الفني بالفرع.

أنشطة صحية

ويأتي تدشين القسم الجديد في إطار خطة الهيئة للتوسع في خدمات الرعاية التأهيلية المقدمة للمنتفعين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتجدر الإشارة الى أن مركز رعاية طفل كوم أمبو يُعد من المنشآت الطبية الحاصلة على الاعتماد النهائي، ويُقدّم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل طب الأسرة والطوارئ، وفحوصات المعامل، وعيادات الباطنة والأسنان، فضلًا عن خدمات تنظيم الأسرة وبرامج التطعيمات التي تُقدَّم وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية لتلبية احتياجات المنتفعين، دعمًا لرؤية الهيئة نحو توفير رعاية صحية مستدامة ومتطورة بمحافظة أسوان.

وكان قد واصل الدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، عقد اللقاءات الدورية مع العاملين بمختلف الإدارات والمنشآت الصحية التابعة للفرع، وذلك بهدف إتاحة منصة مباشرة للحوار، وطرح المقترحات، ومناقشة التحديات التي قد تواجه فرق العمل، بما يعزز من ثقافة العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.