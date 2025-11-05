أسوان.. توجيهات بالإسراع في إنجاز المشروعات المشتركة بقطاع مياه الشرب

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار حرصه المتواصل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

وتم ذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافعى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة بأسوان ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بالشركة .

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وإنجاز المشروعات الجارية المشتركة داخل المحافظة ، مع توحيد الجهود والتنسيق المستمر بين الشركة والهيئة لتذليل أى عقبات ميدانية أو فنية بما يضمن الإنتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة طبقاً للجداول الزمنية المقررة .

المواطن الأسوانى

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى تمثل أولوية قصوى فى خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية والخدمات الحيوية للمواطنين ، وأن تحقيق التكامل بين الجهات المنفذة يعتبر السبيل الأمثل لتعظيم الإستفادة من الإستثمارات الحكومية وضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحى إلى القرى والمناطق المحرومة .

ووجه إسماعيل كمال إلى ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق فنية متخصصة ، إلى جانب إعداد تقرير دورى لمعدلات الأداء بكل مشروع لعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال أى تأخير أو قصور .

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً بمشروعات البنية الأساسية فى صعيد مصر ، وفى مقدمتها محافظة أسوان لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .