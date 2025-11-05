قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسوان.. توجيهات بالإسراع في إنجاز المشروعات المشتركة بقطاع مياه الشرب

محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار حرصه المتواصل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .

وتم ذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافعى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة بأسوان ، والمهندسة سوزان متولى الرئيس التنفيذى لجهاز مشروعات الهيئة ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف بالشركة .

وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ وإنجاز المشروعات الجارية المشتركة داخل المحافظة ، مع توحيد الجهود والتنسيق المستمر بين الشركة والهيئة لتذليل أى عقبات ميدانية أو فنية بما يضمن الإنتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة طبقاً للجداول الزمنية المقررة .

المواطن الأسوانى

وأشار المحافظ إلى أن المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى تمثل أولوية قصوى فى خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية والخدمات الحيوية للمواطنين ، وأن تحقيق التكامل بين الجهات المنفذة يعتبر السبيل الأمثل لتعظيم الإستفادة من الإستثمارات الحكومية وضمان وصول خدمات المياه والصرف الصحى إلى القرى والمناطق المحرومة .

ووجه إسماعيل كمال إلى ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، والمتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق فنية متخصصة ، إلى جانب إعداد تقرير دورى لمعدلات الأداء بكل مشروع لعرضه على المحافظ لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال أى تأخير أو قصور .

وأكد المحافظ، أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تولى إهتماماً بمشروعات البنية الأساسية فى صعيد مصر ، وفى مقدمتها محافظة أسوان لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

