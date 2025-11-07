الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

أعدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك مع انطلاق اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين مواطنيها بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، تأكيدًا على دور الجاليات المصرية في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأكدت الوزارة أن البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي 7 و8 نوفمبر للمرحلة الأولى، و21 و22 نوفمبر للمرحلة الثانية من الانتخابات، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج، مع توفير كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وشددت وزارة الخارجية على أن اللجان الانتخابية بالخارج تم تجهيزها بما يتيح استقبال أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية والإجرائية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

وفي هذا السياق، كلف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتولي مهام التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة ملف تصويت المصريين بالخارج. وتم خلال الأسابيع الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية المشتركة بين الجانبين، بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج، لمراجعة الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بعملية التصويت وضمان الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية في الخارج.

كما تناولت الاجتماعات استعراض الآليات التقنية والتنظيمية التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية وتوفير بيئة ملائمة للمشاركة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف المتابعة بالبعثات الدبلوماسية حول العالم، لتلقي أية استفسارات أو ملاحظات من الناخبين والعمل على حلها الفوري.

واختتمت الوزارة تأكيدها على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشاركة المصريين بالخارج في صنع القرار الوطني، إدراكًا لأهمية دورهم في دعم جهود التنمية والتواصل الحضاري والثقافي بين مصر ودول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية حتى إعلان نتائجها النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.