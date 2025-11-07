قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريان مبيومو يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
الدردير يكشف عن بشرى للزمالك بشأن أزمة القيد
4 قنوات لاذاعة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك
بيطري القليوبية: تحصين 65 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
كاتب صحفي: المصريون بالخارج يقدمون صورة مشرفة للوطن وإقبال متزايد في الانتخابات
إقبال متزايد من الجالية المصرية في سلطنة عمان للتصويت بانتخابات مجلس النواب
معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
إضافة 3 لجان بالعراق لكثافة الإقبال على التوصيت بانتخابات مجلس النواب
استأذنت ربنا قبل خلع الحجاب.. أحمد كريمة يرد على تصريح الفنانة هندية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية: تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج

انتخابات المصريين بالخارج
انتخابات المصريين بالخارج
علي صالح

أعدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غرفة عمليات مركزية بمقر الوزارة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة سير عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك مع انطلاق اليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تمكين مواطنيها بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الوطنية، تأكيدًا على دور الجاليات المصرية في دعم مسيرة التنمية وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وأكدت الوزارة أن البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم خلال يومي 7 و8 نوفمبر للمرحلة الأولى، و21 و22 نوفمبر للمرحلة الثانية من الانتخابات، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة لاستيعاب الناخبين المصريين في الخارج، مع توفير كافة التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

وشددت وزارة الخارجية على أن اللجان الانتخابية بالخارج تم تجهيزها بما يتيح استقبال أكبر عدد ممكن من أبناء الجاليات المصرية، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية والإجرائية المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في مختلف المقرات الدبلوماسية والقنصلية.

وفي هذا السياق، كلف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتولي مهام التنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة ملف تصويت المصريين بالخارج. وتم خلال الأسابيع الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية المشتركة بين الجانبين، بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج، لمراجعة الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بعملية التصويت وضمان الجاهزية الكاملة للجان الانتخابية في الخارج.

كما تناولت الاجتماعات استعراض الآليات التقنية والتنظيمية التي تضمن انسيابية العملية الانتخابية وتوفير بيئة ملائمة للمشاركة، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف المتابعة بالبعثات الدبلوماسية حول العالم، لتلقي أية استفسارات أو ملاحظات من الناخبين والعمل على حلها الفوري.

واختتمت الوزارة تأكيدها على أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بمشاركة المصريين بالخارج في صنع القرار الوطني، إدراكًا لأهمية دورهم في دعم جهود التنمية والتواصل الحضاري والثقافي بين مصر ودول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل متابعتها الدقيقة لسير العملية الانتخابية حتى إعلان نتائجها النهائية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وزارة الخارجيه انتخابات المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات البعثات المصرية بالخارج السفير نبيل حبشي انتخابات مجلس النواب

