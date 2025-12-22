جيهان خليل: أتمنى مواجهة مصر والمغرب في نهائي أمم أفريقيا

عبرت الفنانة المغربية جيهان خليل عن سعادتها بحفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا الذي أقيم في بلدها أمس وأظهر الثقافة المغربية.

وقالت جيهان خليل في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنها تتمنى التوفيق لمنتخب بلدها في البطولة بعد فوزه في المباراة الافتتاحية وتمنت أن يكون النهائي بين مصر والمغرب.

في غضون ذلك احتفل أبطال فيلم طلقني بالعرض الخاص والأول الليلة بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام بإحدى مولات أكتوبر.

وقد حرص عدد من المشاهير على حضور العرض وفي مقدمتهم جيهان خليل والمخرج عادل أديب والمذيع أحمد سالم.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

ومن المقرر طرح فيلم "طلقني" بداية من يوم 24 ديسمبر في جميع السينمات.

ويشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، باسم سمرة، محمد محمود، حنان سليمان، حاتم صلاح، محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، دنيا سامي، شريف حسني، عابد عناني وأوتاكا، ومن إخراج خالد مرعي وتأليف أيمن بهجت قمر.

وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه إيرادات كبيرة بدور العرض حيث وصلت إيراداته لأكثر من ٣٠ مليون جنية في مصر وتصدر البوكس أوفيس بالسعودية لفترة طويلة.

فيلم الهنا اللي أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.