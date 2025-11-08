برلماني: الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج يعكس وعيًا وطنياً

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالمشهد الوطني الذي رسمه أبناء الجاليات المصرية بالخارج خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير في دول عدة يعكس مدى ارتباط المصريين بوطنهم وحرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل الدولة.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الطوابير الممتدة أمام السفارات والقنصليات المصرية تؤكد أن المصريين بالخارج هم سفراء حقيقيون للوطن، ويمثلون صورة حضارية تعكس وعيهم بأهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإقبال المكثف يعكس روح المشاركة السياسية العالية لدى المصريين، ويبرهن على أن الانتخابات المقبلة ستكون حافلة بالمشاركة الفعالة، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرقة تمثل أرضية صلبة لتعزيز مؤسسات الدولة وتعميق ثقافة الديمقراطية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أحمد محسن، إلى أن إدارة العملية الانتخابية في الخارج تمت بأعلى مستويات التنظيم والدقة، بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، موضحًا أن التسهيلات المقدمة أسهمت في تمكين كل مصري بالخارج من التصويت بأمان وسلاسة.

وأكد نائب بني سويف، أن هذا المشهد الوطني المضيء يبعث رسالة واضحة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مستقر ومزدهر، وأن مشاركة المصريين في الداخل والخارج تؤكد قوة التلاحم بين الدولة ومواطنيها، وتعزز مسيرة التنمية والإصلاح.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: "ما نراه اليوم من إقبال كثيف هو دليل جديد على أن المصريين — في الداخل والخارج — يؤمنون بأن صوتهم أمانة، وأن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل رسالة وفاء وانتماء لوطن يستحق الأفضل دائمًا."