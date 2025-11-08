قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدًا بلا ركاب| المحطات وتعريفة الركوب
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
برلمان

برلماني: الإقبال الكثيف للمصريين بالخارج يعكس وعيًا وطنياً

انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بالمشهد الوطني الذي رسمه أبناء الجاليات المصرية بالخارج خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير في دول عدة يعكس مدى ارتباط المصريين بوطنهم وحرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل الدولة.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الطوابير الممتدة أمام السفارات والقنصليات المصرية تؤكد أن المصريين بالخارج هم سفراء حقيقيون للوطن، ويمثلون صورة حضارية تعكس وعيهم بأهمية ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الإقبال المكثف يعكس روح المشاركة السياسية العالية لدى المصريين، ويبرهن على أن الانتخابات المقبلة ستكون حافلة بالمشاركة الفعالة، مؤكدًا أن هذه الصورة المشرقة تمثل أرضية صلبة لتعزيز مؤسسات الدولة وتعميق ثقافة الديمقراطية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أحمد محسن، إلى أن إدارة العملية الانتخابية في الخارج تمت بأعلى مستويات التنظيم والدقة، بفضل جهود الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، موضحًا أن التسهيلات المقدمة أسهمت في تمكين كل مصري بالخارج من التصويت بأمان وسلاسة.

وأكد نائب بني سويف، أن هذا المشهد الوطني المضيء يبعث رسالة واضحة للعالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مستقر ومزدهر، وأن مشاركة المصريين في الداخل والخارج تؤكد قوة التلاحم بين الدولة ومواطنيها، وتعزز مسيرة التنمية والإصلاح.

واختتم النائب أحمد محسن حديثه بالقول: "ما نراه اليوم من إقبال كثيف هو دليل جديد على أن المصريين — في الداخل والخارج — يؤمنون بأن صوتهم أمانة، وأن المشاركة في الانتخابات ليست مجرد واجب وطني، بل رسالة وفاء وانتماء لوطن يستحق الأفضل دائمًا."

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات 2025 البرلمان

