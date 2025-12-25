قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
عاد للحياة بعد معاناة.. فريق طبي بجامعة أسيوط يستبدل صمامين بالقلب بجراحة دقيقة
حوادث

توقيع بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين

محمد عبدالله

اجتمع النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، بالمستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين الشقيقة، حيث شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة لجمهورية مصر العربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
 

وخلال كلمته، أكد النائب العام أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي على الدوام شراكة مصير، ووحدة موقف، لا تحكمها الظروف أو المصالح، ولا تبددها التحديات، مشددًا على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن يومًا شعارًا، بل التزامًا عمليًا متواصلًا، تجسد في مساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام.
 

وأشار النائب العام إلى أن توقيع البروتوكولين يعكس رؤية متكاملة للتعاون المؤسسي، تجمع بين تطوير أطر العمل القضائي المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية، ومواجهة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية، بما يمكن مؤسسات الادعاء العام من مواكبة التطور التكنولوجي، والتعامل بكفاءة مع الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
 

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التكامل المهني ونقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، باعتبارها أحد أوجه الدعم الحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني، وضمانة أساسية لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في سيادة القانون.
 

يأتي توقيع البروتوكولين تأكيدًا لالتزام النيابة العامة المصرية بدعم أشقائها في النيابة العامة الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي، بما يجسد وحدة المصير ويخدم العدالة.

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

حقكم علينا.. جيلان علاء تدعم محمد صبحي وريهام عبد الغفور بعد الأزمات الأخيرة

ياسمين الخطيب تطلب الدعاء من جمهورها في أجواء كريسماس

كامل السبتي: أتمنى أن تكون رواية "ظل الدرفش" شمعة في طريق تحضرنا وإنسانيتنا

لا تتجاهلها أبدا.. تحذير من ألوان اللبن الغريبة

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

