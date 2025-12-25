توقيع بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين

اجتمع النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، بالمستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين الشقيقة، حيث شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة لجمهورية مصر العربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وخلال كلمته، أكد النائب العام أن العلاقة بين مصر وفلسطين هي على الدوام شراكة مصير، ووحدة موقف، لا تحكمها الظروف أو المصالح، ولا تبددها التحديات، مشددًا على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن يومًا شعارًا، بل التزامًا عمليًا متواصلًا، تجسد في مساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام.



وأشار النائب العام إلى أن توقيع البروتوكولين يعكس رؤية متكاملة للتعاون المؤسسي، تجمع بين تطوير أطر العمل القضائي المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية، ومواجهة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية، بما يمكن مؤسسات الادعاء العام من مواكبة التطور التكنولوجي، والتعامل بكفاءة مع الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التكامل المهني ونقل المعرفة وبناء القدرات المؤسسية، باعتبارها أحد أوجه الدعم الحقيقي لصمود الشعب الفلسطيني، وضمانة أساسية لترسيخ العدالة وتعزيز الثقة في سيادة القانون.



يأتي توقيع البروتوكولين تأكيدًا لالتزام النيابة العامة المصرية بدعم أشقائها في النيابة العامة الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي، بما يجسد وحدة المصير ويخدم العدالة.