بحضور وزير العدل.. توقيع بروتوكول تعاون بين محكمتي النقض والعليا الموريتانية

في احتفالية قضائية رفيعة المستوى، وبحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، و السفير الحسين سيدي عبد الله، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة، وقعت محكمة النقض المصرية بروتوكول تعاون مع المحكمة العليا الموريتانية، لتعزيز أطر التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الشقيقين.

وقع البروتوكول كل من القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المصري، وفضيلة القاضي الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

من جانبه، أكد القاضي عاصم الغايش أن هذا البروتوكول يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية التاريخية والرغبة الأكيدة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آلياتها بما يخدم مصالح الشعبين.

وفي السياق ذاته، أبدى فضيلة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد اعتزازه بهذا التعاون، مشيداً بالمكانة المرموقة التي يحتلها القضاء المصري وتاريخه العريق كمنارة للقانون في المنطقة. وأكد فضيلته أن البروتوكول سيسهم بشكل فعال في تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على أحدث المبادئ القضائية، فضلاً عن دعم سبل التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.