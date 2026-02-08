السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة حيازة مخدرات في الأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة حيازة الحشيش والاستروكس المخدر بمنطقة الأزبكية.

تفاصيل القضية



تلقي قسم شرطة الازبكية تلقى معلومات تفيد قيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة بعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم التوصل إلى المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين داخل مسكنهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على الحشيش المخدر والاستروكس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول بغرض الاتصال على عملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.