مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025
أسرة الراحل احمد عبدالله تعلن عن تفاصيل عزائه
خليل الحية: أحداث 7 أكتوبر كانت ردا على تهميش القضية الفلسطينية
مسيرة باللوادر لمرشح في انتخابات مجلس النواب مع أنصاره بالمنوفية| صور
جحيم تحت الأرض.. كشف مرعب عن سجن إسرائيلي للأسرى الفلسطينيين بلا طعام أو هواء
كوريا الشمالية تتوعد بالتصعيد ضد واشنطن وسول بعد وصول حاملة طائرات أميركية
حبس أب وزوجته لتعذيبهما ابنته في المنوفية
«توروب»: جاهزون لمباراة الزمالك.. وننتظر دعم الجماهير
المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025
توك شو

صالح فرهود: الانتخابات البرلمانية فرصة لكل مصري للمشاركة في باريس

إسراء صبري

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات قدمت دورًا عظيمًا لتذليل الانتخابات للمواطنين، مع فتح السفارات والقنصليات أمام الناخبين. 

وأضاف أن المشاركة حتى الآن خفيفة، لكنه يتمنى أن يشهد الإقبال ارتفاعًا خلال الساعات القادمة، داعيًا كل مصري للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

أوضح فرهود، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك استقبالًا وترتيبات مبهرة لكل من يدخل للإدلاء بصوته، حيث يرحب بالسفير علاء يوسف بابتسامة ويقوم بتوصيل المواطنين إلى لجنة الانتخابات، مؤكداً على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية لضمان تنظيم جيد واستقبال مريح للناخبين في باريس.

وأشار «فرهود» إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، زار فرنسا قبل أسابيع لمتابعة متطلبات المصريين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن كل المصريين عند ذهابهم للسفارة يشعرون وكأنهم في بيتهم، دون مواجهة أي مشاكل أثناء الإدلاء بأصواتهم.

أكد «فرهود» أن التنظيم الجيد والجهود المبذولة من الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية أوجدت بيئة شفافة ومريحة للناخبين، مع كافة التسهيلات لضمان عملية اقتراع سلسة وآمنة لكل المصريين في باريس.

فرنسا الجالية المصرية الانتخابات انتخابات مجلس النواب

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

الذهب

سعر الذهب مساء اليوم السبت 8-11-2025

المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية

الصناعة تطلق رسمياً فعاليات المهرجان الدولي الثامن للتمور بالواحات البحرية من 8-11 نوفمبر الجاري

ذهب

«آي صاغة»: الذهب يستقر محليًا رغم ضغوط الإغلاق الحكومي الأمريكي وتذبذب الأسواق العالمية

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

