صالح فرهود: الانتخابات البرلمانية فرصة لكل مصري للمشاركة في باريس

قال صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، إن الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات قدمت دورًا عظيمًا لتذليل الانتخابات للمواطنين، مع فتح السفارات والقنصليات أمام الناخبين.

وأضاف أن المشاركة حتى الآن خفيفة، لكنه يتمنى أن يشهد الإقبال ارتفاعًا خلال الساعات القادمة، داعيًا كل مصري للنزول والمشاركة في الانتخابات البرلمانية.

أوضح فرهود، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك استقبالًا وترتيبات مبهرة لكل من يدخل للإدلاء بصوته، حيث يرحب بالسفير علاء يوسف بابتسامة ويقوم بتوصيل المواطنين إلى لجنة الانتخابات، مؤكداً على الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية لضمان تنظيم جيد واستقبال مريح للناخبين في باريس.

وأشار «فرهود» إلى أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، زار فرنسا قبل أسابيع لمتابعة متطلبات المصريين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن كل المصريين عند ذهابهم للسفارة يشعرون وكأنهم في بيتهم، دون مواجهة أي مشاكل أثناء الإدلاء بأصواتهم.

أكد «فرهود» أن التنظيم الجيد والجهود المبذولة من الهيئة الوطنية ووزارة الخارجية أوجدت بيئة شفافة ومريحة للناخبين، مع كافة التسهيلات لضمان عملية اقتراع سلسة وآمنة لكل المصريين في باريس.