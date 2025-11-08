انزل شارك.. موعد انتخابات مجلس النواب 2025

يستعد ملايين المواطنين في مختلف المحافظات للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام متزايد بمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، في خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وشفاف.

انتخابات مجلس النواب 2025

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خدمات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية متاحة مجانا لجميع المواطنين عبر عدة وسائل إلكترونية وهاتفية، لتيسير وصول الناخبين إلى بياناتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه لمقار اللجان قبل موعد التصويت.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية



يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط: https://www.elections.eg ، ثم الضغط على خيار استعلام عن لجنتك الانتخابية في الصفحة الرئيسية، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما بدقة، ثم الضغط على زر استعلام ، لتظهر فورا جميع بيانات الناخب، وتشمل اسم اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف، إلى جانب عنوان مقر التصويت وموقف الناخب من المشاركة.

,تتيح الهيئة إمكانية الاستعلام عبر التطبيق الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات المتاح على متجري Google Play وApp Store، من خلال تحميل التطبيق وإدخال رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية، ثم إدخال كود التحقق المرسل في رسالة نصية، وبعدها يتم كتابة الرقم القومي والضغط على تحقق من الرقم القومي لتظهر بيانات اللجنة بالكامل، بما في ذلك اسم المقر الانتخابي والعنوان وتاريخ التصويت.

وبخلاف الوسائل الإلكترونية، يستطيع المواطنون الاستعلام عن لجانهم من خلال الاتصال بالرقم 141 أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية قصيرة إلى 5151 مجانا، وهي خدمة مخصصة لمن لا يمتلكون هواتف ذكية أو اتصالا بالإنترنت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الرابط المباشر للاستعلام متاح أيضا عبر https://www.elections.eg/inquiry ، مشددة على أن جميع الخدمات متاحة دون أي رسوم وفي أي وقت على مدار اليوم.

يأتي هذا ضمن خطة الهيئة لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

الضوابط القانونية وشطب المرشحين المخالفين

في سياق متصل، حددت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ارتكاب أي مرشح مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية أو القواعد الدستورية المنظمة للعملية الانتخابية.

وبموجب المادة، إذا تبين للهيئة أن أحد المرشحين خالف أحكام القانون أو القرارات الصادرة عنها، يجوز لرئيس الهيئة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح من القائمة النهائية في دائرته، مع تقديم المستندات والأدلة التي تثبت المخالفة بشكل واضح.

ويتعين على قلم كتاب المحكمة إخطار المرشح أو وكيله خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ليمنح بدوره مهلة مماثلة لتقديم مذكرات الدفاع أو المستندات التي تبرئ موقفه، دون تمديد لهذه المواعيد تحت أي ظرف.

وتفصل المحكمة في الطلب بشكل عاجل، إما بعد سماع المرافعة أو بناء على المستندات المقدمة إذا كانت كافية، ويعد الحكم الصادر نهائيا وواجب التنفيذ.

وتعكس هذه الإجراءات التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بضمان النزاهة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع أي تجاوزات أو استخدام للمال السياسي أو الشعارات الدينية في الدعاية، بما يضمن سير الانتخابات بشفافية تامة ويعبر عن الإرادة الحرة للناخبين.

وأكدت الهيئة في بياناتها أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبا وطنيا، ودعامة أساسية لتعزيز مسار الديمقراطية في مصر، مؤكدة استعدادها الكامل لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تضمن حق كل مواطن في الإدلاء بصوته بحرية تامة.

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث بدأت اليوم الخميس 6 نوفمبر فترة الصمت الانتخابي رسميا في محافظات المرحلة الأولى، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا، تمهيدا لانطلاق عملية التصويت خلال الأيام المقبلة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والأحزاب السياسية، لما تمثله الانتخابات من أهمية في تشكيل البرلمان الجديد واستكمال مؤسسات الدولة التشريعية.

فترة الصمت الانتخابي مع بدء العد التنازلي للتصويت في الخارج

وتتزامن فترة الصمت الانتخابي مع بدء العد التنازلي للتصويت في الخارج، المقرر له يومي 7 و8 نوفمبر، بينما يبدأ التصويت داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، وهو اليوم ذاته الذي تستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يسمح بتقديم الطعون على نتائج المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن يكون آخر موعد لتقديمها يوم 20 نوفمبر، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون خلال الفترة من 21 حتى 30 نوفمبر.

أما جولة الإعادة للمرحلة الأولى فتبدأ فترة الصمت الانتخابي الخاصة بها يوم 30 نوفمبر، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة يوم 11 ديسمبر.

المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميا اليوم 6 نوفمبر، وتستمر حتى يوم 20 نوفمبر الذي يشهد بداية الصمت الانتخابي، بينما يصوت المصريون في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 من الشهر نفسه، وتعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة مواعيد الطعون على نتائج المرحلة الثانية خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى يوم 4 ديسمبر، على أن تفصل المحكمة الإدارية العليا فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، لتعلن النتائج النهائية لهذه المرحلة يوم 25 ديسمبر.

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلا من القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، حيث تشهد تلك المحافظات حالة من النشاط السياسي المكثف، مع بدء المرشحين والأحزاب في عقد اللقاءات الجماهيرية وتنظيم الفعاليات الدعائية وفق الضوابط القانونية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو المال السياسي للتأثير على الناخبين، مشددة على أن أي مخالفات سيتم إحالتها فورا إلى الجهات المختصة.

وناشدت المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها واجبا وطنيا يساهم في تعزيز مسار الديمقراطية ودعم استقرار مؤسسات الدولة.