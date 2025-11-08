قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

السكرتير العام لبني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية ومتابعة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمقار اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط، مؤكداً أهمية تيسير مشاركة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، في إطار من الحياد التام والالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز.

كما استعرض السكرتير العام خطة العمل الميدانية التي تم إعدادها لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 448 مقراً انتخابياً، تضم 479 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة إنهاء أعمال النظافة العامة حول المقار، ورفع كفاءة المرافق، والتأكد من توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل اللجان، أثناء سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن المحافظة تبذل أقصى جهد لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

حضر الاجتماع د. أشرف حماد مدير إدارة المتابعة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة، ومديرو ومسؤولو إدارات الأزمات، العلاقات العامة والإعلام، التعاون الدولي، المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلي مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، الطب البيطري، وعدد من الجهات التنفيذية ذات الصلة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

