السكرتير العام لبني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب

بتكليف من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات النهائية ومتابعة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمقار اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لضمان الجاهزية الكاملة لانطلاق العملية الانتخابية لمجلس النواب والمقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام توجيهات المحافظ بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المراكز والمدن، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية المعنية، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط، مؤكداً أهمية تيسير مشاركة المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مقار اللجان للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، في إطار من الحياد التام والالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، مشدداً على أن الأجهزة التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون أي تمييز.

كما استعرض السكرتير العام خطة العمل الميدانية التي تم إعدادها لمتابعة جاهزية المقار الانتخابية التي يبلغ عددها 448 مقراً انتخابياً، تضم 479 لجنة فرعية موزعة على مراكز ومدن المحافظة، موجهاً بسرعة إنهاء أعمال النظافة العامة حول المقار، ورفع كفاءة المرافق، والتأكد من توافر الإضاءة الجيدة والتهوية المناسبة داخل اللجان، أثناء سير العملية الانتخابية، مشددًا على أن المحافظة تبذل أقصى جهد لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

حضر الاجتماع د. أشرف حماد مدير إدارة المتابعة والمشرف على غرفة العمليات الرئيسية لانتخابات مجلس النواب بديوان عام المحافظة، ومديرو ومسؤولو إدارات الأزمات، العلاقات العامة والإعلام، التعاون الدولي، المكتب الفني، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب ممثلي مديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الزراعة، الطب البيطري، وعدد من الجهات التنفيذية ذات الصلة.