محافظات

أخبار بني سويف| افتتاح مسجدي منهرو والزرابي.. قافلة تقدم 3000 خدمة طبية لأهالي قرية التضامن

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، يرافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومحمد بكري رئيس المدينة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومن قيادات الأوقاف: الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير الإدارات، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، وقد ألقى الخطبة وأمّ المصلين الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد

تحدث الخطيب عن نعمة الوقت بوصفها من أعظم نعم الله على عباده، مؤكدًا أنها رأس مال الإنسان في الحياة، وبها تُقاس قيمة عمره، وبقدر ما استثمرها في الطاعات والأعمال الصالحة يكون جزاؤه يوم القيامة، موضحًا أن شكر نعمة الوقت لا يكون باللسان فقط، بل باستعمالها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن الإسلام أولى الوقت عنايةً خاصة، إذ أقسم الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم تنبيهًا على عظيم شأنه.
قافلة ببني سويف تقدم 3000 خدمة طبية لأهالي قرية التضامن بمركز سمسطا
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا على مدار يومي الأربعاء والخميس 5و6 نوفمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي منهرو والزرابي في إهناسيا وبني سويف
أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء مركزي بني سويف وإهناسيا،في افتتاح مسجدين بقريتي الزرابي ومنهرو، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله

حيث افتتح  أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا،مسجد التقوى بقرية منهرو التابعة لمجلس قروي العواونة "بعد إحلاله وتجديده"على مساحة 325متراً وبتكلفة4.5 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية" وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف،وبعض المواطنين من أهالي القرية

كما تم افتتاح مسجد الحاج وهبة حميدة بقرية الزرابي "بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 500متر ، بتكلفة مليون جنيها "جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية

بني سويف محافظ بني سويف اهناسيا

