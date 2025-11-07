قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المغتربون يجتمعون في حب مصر والتصويت في انتخابات مجلس النواب
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
محافظات

قافلة ببني سويف تقدم 3000 خدمة طبية لأهالي قرية التضامن بمركز سمسطا

قافلة ببني سويف
قافلة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية التضامن التابعة لمركز سمسطا على مدار يومي الأربعاء والخميس 5و6 نوفمبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، و عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، و أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 7عيادات في 6تخصصات (الباطنة – الأطفال - الجراحة- النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة)

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1027مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 42- معمل طفيليات 40 – حالات الأشعة العادية 8 - تحويل 3 حالات لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 27 حالة

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3023 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق


 

