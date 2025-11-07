مصرع شخص وإصابة ٱخر في انقلاب سيارة علي صحراوي بني سويف

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثة والمصاب ونلقهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

فيما نُقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابته