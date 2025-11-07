قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شخص وإصابة ٱخر في انقلاب سيارة علي صحراوي بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

   لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي في نطاق محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني همام مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثة والمصاب ونلقهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتم إيداع الجثة داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.

فيما نُقل المصاب إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وتم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف على مدى إصابته

بني سويف الصحراوي الشرقي بني سويف الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر في جولة صباحية مفاجئة بمدينتي الأقصر والقرنة

محافظ الأقصر: جولات مفاجئة بالقطاعات الخدمية لتقديم صورة حضارية للسياح

السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بمدينة أرمنت

الأقصر تضع الاستعدادات النهائية لانطلاق احتفالات مولد مارجرجس بأرمنت

المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي| صور

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد