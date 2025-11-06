مصرع شاب تحت عجلات القطار شمال بني سويف

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الخميس بعدما صدمه قطار به أمام مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشاب يبلغ من العمر 19 عامًا أمام مزلقان قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى وايداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن الشاب المتوفي يدعى؛ «حسن.م.ط» العاطي 19 عامًا يقيم بقرية أشمنت، أثناء عبوره شريط السكك الحديدية من مكان غير شرعي تصادم به القطار وأسفر عن وفاته في الحال.