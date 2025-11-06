حملة لتطعيم طلاب طب الأسنان بجامعة بني سويف الأهلية من الأمراض الفيروسية

نظّمت كلية طب الأسنان جامعة بني سويف حملة لتطعيم الطلاب من الأمراض الفيروسية، بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة ببني سويف، وذلك تحت إشراف الدكتورة رسا توفيق نائب رئيس الجامعه للشئون الأكاديمية، والدكتور أحمد فتح الله، عميد كلية طب الأسنان، وبمشاركة فريق الطب الوقائي بالمديرية.

وأكد الدكتور طارق علي أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الجامعة على الحفاظ على صحة طلابها وتعزيز الوعي الوقائي لديهم، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المبادرات ينسجم مع خطة الجامعة للتعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان، بما يسهم في دعم جهود الدولة في الوقاية من الأمراض الفيروسية، خاصة بين طلاب الكليات الطبية.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية وصحية آمنة لجميع منتسبيها، من خلال تنفيذ برامج صحية وتوعوية دورية، تعكس دور الجامعة المجتمعي ومسؤوليتها في دعم الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة الجامعية.