محافظات

لبحث مطالبهم وشكاواهم.. محافظ بني سويف يواصل عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين، لبحث مطالبهم وشكاواهم بحضور رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات وعدد من المسؤولين التنفيذيين، حيث أكد المحافظ في مستهل اللقاء أن الهدف من هذه الاجتماعات التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم بشكل عملي وواقعي في إطار القواعد القانونية والإمكانات المتاحة.
 

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى عدد من  المطالب والشكاوى المتنوعة، حيث بدأت إحدى السيدات من منطقة الزيتون بمركز ناصر حديثها قائلة: "يا فندم أنا ليَّ 5 سنين مش عارفة أطلع شهادة ميلاد لمولودها بسبب عدم تحديد نوعه ساعة الولادة،  وحالته الصحية صعبة وعنده كلى  لا تعمل  ولازم عملية ضرورية في مستشفى أبو الريش".

وعلى الفور وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة التدخل قائلاً: "إحنا مش هنسيب الحالة، يتم التنسيق فورًا مع المستشفى الجامعي ببني سويف، ولو متعذر نتحرك لإجراء الجراحة في أبو الريش ضمن التأمين الصحي، من خلال اتخاذ اللازم  بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستخراج شهادة الميلاد بشكل عاجل"، كما تم تكليف مديرية التضامن بدراسة الحالة لضم الأسرة لبرنامج "تكافل وكرامة" وصرف مساعدة فورية من صندوق الخدمة بالمحافظة.

وتناول اللقاء طلب جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية باها بشأن تغطية جزء من ترعة "بليفيا/باها" بطول 300 متر، حيث أوضح المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري أن التغطية غير ممكنة فنياً للحفاظ على وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال تطهير للمجرى خلال الأسبوع المقبل، وبدوره عقّب المحافظ قائلاً: "المهم إننا نحافظ على نظافة الترعة ونمنع أي صرف زراعي أو صحي فيها، وفي نفس الوقت نساعد الجمعية لوضع نظام لجمع القمامة في إطار القوانين المنظمة".

كما استمع المحافظ إلى مواطن من عزبة الشركة بمدينة بني سويف يشكو من تهالك شارع العربي المتفرع من شارع البشري، حيث قال المواطن: "الشارع يا فندم حالته سيئة ، ورد المحافظ قائلاً: "هنكلف مديرية النقل تراجع الوضع على الأرض وتشوف الحل الأنسب"، وخلال مداخلته أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل أن ضيق الشارع لا يسمح بالرصف بالأسفلت، وسيتم رفع كفاءته بالبلاط المتداخل " الانترلوك" ضمن خطة العام المالي 2026/2027، وهو ما رحّب به المحافظ مؤكداً ضرورة تحسين حالة الشوارع الداخلية بالتوازي مع الطرق الرئيسية.

وفي مطلب انساني آخر، عرضت سيدة من قرية جبل النور بمركز ببا حالة ابنها الذي يعاني من قصر القامة ومشكلات بالعظام ويحتاج إلى علاج شهري يتكلف  6 آلاف جنيه، مؤكدة أنها لا تستطيع تحمل المصاريف، فأصدر المحافظ توجيهاته الفورية لوكيل وزارة الصحة ومدير التأمين الصحي قائلاً: "ننسق فوراً مع المبادرة الرئاسية الخاصة بعلاج التقزم والأنيميا، ولو مفيش علاج متوفر نكلم الجمعيات المتخصصة لتوفير الدواء بانتظام"مع ضرورة تحديد العلاج المناسب للحالة.

كما ناقش المحافظ حالة مواطن من قرية إمبيشي بمركز ناصر، مصاب بسرطان الدم وهشاشة العظام ويعول أسرة مكونة من أربعة أبناء بينهم طفل من ذوي الإعاقة، وقال المحافظ بعد استعراض تفاصيل حالته: "نصرف له مساعدة مالية عاجلة من صندوق الخدمة، وننسق مع التضامن لصرف دعم إضافي، ونتواصل مع إحدى الجمعيات لتوفير مصدر دخل دائم للأسرة".

واستمع المحافظ إلى سيدة من قرية بني هارون منفصلة وتعول3 أبناء، أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعتمد على معاش "تكافل وكرامة" كمصدر وحيد للدخل، حيث وجّه المحافظ بتقديم مساعدة عاجلة لها ومتابعة حالتها من قبل التضامن الاجتماعي لتوفير دعم إضافي أو مشروع صغير يضمن لها ولأبنائها حياة كريمة.

كما وجّه المحافظ رؤساء المدن ورؤساء القرى ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية بالتواجد الدائم بين المواطنين في مواقع العمل الميداني، والاستماع المباشر لمشكلاتهم دون انتظار عرضها في اللقاءات الأسبوعية، مع العمل على حلها من موقعها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، مؤكدًا أن القرب من المواطن هو الأساس الحقيقي لنجاح المنظومة التنفيذية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

