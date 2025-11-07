قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025
نشرة المرأة والمنوعات | صيدلية طبيعية تقاوم أمراض الخريف والشتاء.. أعراض مبكرة تدل علي الإصابة بسرطان الجلد
مصدر مقرب يكشف تتطورات الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي | خاص
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري
انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029
باحث أثري: مشهد زيارات المتحف الكبير والأهرامات يفرح ..صور
جنازة مهيبة.. تشييع جثمان صاحب مكرونة أبو رجيلة في 15 مايو | صور
إقبال كبير من المصريين للتصويت بانتخابات مجلس النواب في قطر.. صور
إصابة ابنة الفنان شريف عواد بنزيف في المخ.. تفاصيل
أخبار السيارات| أبواب تسلا تثير ذعر العالم.. واستدعاء مليون سيارة تويوتا
سفير مصر بالعراق: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم ويسير
وزير الكهرباء يبحث انشاء مشروع متكامل للطاقات المتجددة بسيناء
محافظات

بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي منهرو والزرابي في إهناسيا وبني سويف

افتتاح مسجد ببني سويف
افتتاح مسجد ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء مركزي بني سويف وإهناسيا،في افتتاح مسجدين بقريتي الزرابي ومنهرو، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله

حيث افتتح  أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا،مسجد التقوى بقرية منهرو التابعة لمجلس قروي العواونة "بعد إحلاله وتجديده"على مساحة 325متراً وبتكلفة4.5 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية" وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف،وبعض المواطنين من أهالي القرية

كما تم افتتاح مسجد الحاج وهبة حميدة بقرية الزرابي "بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 500متر ، بتكلفة مليون جنيها "جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية


 

بني سويف اوقاف بني سويف الواسطي

