بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجدي منهرو والزرابي في إهناسيا وبني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رؤساء مركزي بني سويف وإهناسيا،في افتتاح مسجدين بقريتي الزرابي ومنهرو، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله

حيث افتتح أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا،مسجد التقوى بقرية منهرو التابعة لمجلس قروي العواونة "بعد إحلاله وتجديده"على مساحة 325متراً وبتكلفة4.5 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية" وذلك بحضور مفتشي إدارة الأوقاف،وبعض المواطنين من أهالي القرية

كما تم افتتاح مسجد الحاج وهبة حميدة بقرية الزرابي "بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 500متر ، بتكلفة مليون جنيها "جهود ذاتية" وذلك في حضور قيادات الوحدة المحلية ومفتشي إدارة الأوقاف، وجموع المواطنين من أهالي القرية



