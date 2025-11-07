قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا وحزب العمال يناقشان قانونا يسمح لآلاف المقاتلين بالعودة من العراق
محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز.. وخطيب المسجد يُحذّر من مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، يرافقه اللواء حازم عزت السكرتير العام، ومحمد بكري رئيس المدينة، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومن قيادات الأوقاف: الشيخ سعيد سيد عبد الواحد مدير الدعوة، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف مدير الإدارات، والشيخ علي دياب مدير إدارة أوقاف البندر، والمستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، وقد ألقى الخطبة وأمّ المصلين الشيخ محمد عثمان إمام وخطيب المسجد

تحدث الخطيب عن نعمة الوقت بوصفها من أعظم نعم الله على عباده، مؤكدًا أنها رأس مال الإنسان في الحياة، وبها تُقاس قيمة عمره، وبقدر ما استثمرها في الطاعات والأعمال الصالحة يكون جزاؤه يوم القيامة، موضحًا أن شكر نعمة الوقت لا يكون باللسان فقط، بل باستعمالها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن الإسلام أولى الوقت عنايةً خاصة، إذ أقسم الله به في مواضع كثيرة من القرآن الكريم تنبيهًا على عظيم شأنه.

وأكد أن إهدار الأوقات في اللهو أو في ما لا طائل منه يُعد من صور الغفلة التي حذر منها الدين، داعيًا الشباب إلى الاستثمار الأمثل لأعمارهم والابتعاد عن كل ما يضيعها دون فائدة، لافتًا إلى أن أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان لنفسه هو عمل صالح يبقى له بعد رحيله.

وتطرقت الخطبة إلى مخاطر الاستخدام غير الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تناول الخطيب تلك الوسائل بوصفها سلاحًا ذا حدين، فيها المنافع والمفاسد، فهي تقرّب المسافات وتسهّل التعلم والتواصل، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر إذا أسيء استخدامها، خصوصًا على الأطفال والشباب.

وحذر إمام المسجد من الانشغال المفرط بوسائل التواصل الذي يؤدي إلى تضييع الأوقات، وضعف الروابط الأسرية، والانحراف السلوكي والفكري لدى بعض الفئات، داعيًا أولياء الأمور إلى رقابة واعية دون قسوة، وغرس الوازع الديني ومراقبة الله في نفوس الأبناء

كما قدم الخطيب عددًا من النصائح التربوية لحماية الأبناء من مخاطر الإدمان الإلكتروني، منها التوجيه والتعليم المبكر حول الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، واتباع المنهج النبوي في التربية القائم على الرحمة والقدوة الحسنة، وتنظيم الوقت وتنويع الأنشطة بما يشغل الأبناء في مجالات نافعة علميًا وبدنيًا وروحيًا، وتعزيز الرقابة الذاتية عبر غرس الشعور بالمسؤولية أمام الله

وفي ختام الخطبة دعا الخطيب إلى التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية وتربية الأبناء على حب الخير والاعتدال واستثمار الوقت في طاعة الله وخدمة الوطن، سائلًا الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، وأن يديم عليها الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

