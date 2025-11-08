قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
ديني

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ بني سويف يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود
محمد صبري عبد الرحيم

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العظيم، عميد الكلية، والدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ب

بني سويف.

يأتي ذلك في إطار رؤية ورسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو التوسع في افتتاح كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر تلبي حاجة المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أبنائه الطلاب بافتتاح هذه الكلية الجديدة، وأوضح أن الكلية تعد ثلاث كليات؛ حيث تضم الكلية تخصصات: "أصول الدين- اللغة العربية - الشريعة والقانون".

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر شهدت توسعًا كبيرًا على جميع المستويات، لافتًا إلى أن عدد كليات الجامعة وصل إلى (107) كلية تشمل جميع الكليات العربية والشرعية والعملية.

وبين رئيس الجامعة أن المخطط الاستراتيجي لجامعة الأزهر هو التوسع في افتتاح كليات جديدة تواكب تطورات العصر وتلبي حاجات المجتمع.

وفي ختام احتفالية افتتاح الكلية قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ومنحه درع جامعة الأزهر؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده الدائمة والمستمرة في تقديم كل الدعم لجامعة الأزهر.

رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر ومحافظ بني سويف

