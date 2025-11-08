رئيس جامعة الأزهر ومحافظ بني سويف يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بمحافظة بني سويف، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عبد العظيم، عميد الكلية، والدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ب

بني سويف.

يأتي ذلك في إطار رؤية ورسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نحو التوسع في افتتاح كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر تلبي حاجة المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أبنائه الطلاب بافتتاح هذه الكلية الجديدة، وأوضح أن الكلية تعد ثلاث كليات؛ حيث تضم الكلية تخصصات: "أصول الدين- اللغة العربية - الشريعة والقانون".

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر شهدت توسعًا كبيرًا على جميع المستويات، لافتًا إلى أن عدد كليات الجامعة وصل إلى (107) كلية تشمل جميع الكليات العربية والشرعية والعملية.

وبين رئيس الجامعة أن المخطط الاستراتيجي لجامعة الأزهر هو التوسع في افتتاح كليات جديدة تواكب تطورات العصر وتلبي حاجات المجتمع.

وفي ختام احتفالية افتتاح الكلية قام فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ومنحه درع جامعة الأزهر؛ تقديرًا وعرفانًا لجهوده الدائمة والمستمرة في تقديم كل الدعم لجامعة الأزهر.