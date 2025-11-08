قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير أنشطة مديرية الزراعة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف


 
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة القطاعات والملفات الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة يمثل أحد المكونات الرئيسية في البنية الاقتصادية للمحافظة، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ورفع مستوى معيشة المواطنين، لاسيما في ظل التوسع في تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني بما يلبي توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري الذي عرضه المهندس أيمن حمودة، وكيل وزارة الزراعة، والذي تضمن ملخصًا لجهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وما شملته من أعمال رقابية وإرشادية وتنفيذية وتدخلات ميدانية فورية

وأوضح التقرير أن إدارة الإنتاج الحيواني قامت بإجراء معاينات لعدد من مزارع الماشية والدواجن ومراكز تجميع الألبان، حيث تم تنفيذ معاينتين لمزارع ماشية و3 معاينات لمزارع دواجن و3 تراخيص لمحال أعلاف، بالإضافة إلى معاينة مركز لتجميع الألبان، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأنشطة الإنتاج الحيواني.

وفيما يخص المحاصيل السكرية، أشار التقرير إلى أن المساحات المنزرعة والمتعاقد عليها لموسم 2025 – 2026 من بنجر السكر بلغت 9137 فدانًا من إجمالي الزراعات التعاقدية لصالح مصنع القناة، بينما تم زراعة 2413 فدانًا من إجمالي 28500 فدان متعاقد عليها لصالح مصنع الفيوم، كما استعرض التقرير جهود إدارة حماية الأراضي، حيث تم خلال الأسبوع إزالة 463 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 16 فدانًا و21 قيراطًا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات وإزالتها في المهد.

وتضمن التقرير كذلك استمرار المرور الميداني على الزراعات القائمة لمتابعة حالات الإصابة والتنبيه على المزارعين باتباع أفضل أساليب المكافحة. كما نفذت إدارة الإرشاد الزراعي عددًا من الندوات التوعوية تناولت النهوض بمحصول القمح والاستعداد لزراعة المحاصيل الشتوية، في حين تابعت إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية الشكاوى الواردة للإدارة والرد عليها، ونفذت حملة مرورية لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

أما إدارة البساتين فقد نفذت عدة زيارات ميدانية للمرور على زراعات الموز بمشاركة اللجنة العلمية من مركز ببا لفحص الزراعات ضد مرض التورد والتبرقش، بالإضافة إلى المرور على زراعات الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتوعية المزارعين بأهم التوصيات الفنية لزيادة الإنتاجية، كما تم المرور على زراعات الصوب الزراعية والتنبيه على المزارعين بضرورة استخراج التراخيص اللازمة.

وفيما يخص إدارة الأراضي والمياه، تم فحص جميع الشكاوى الواردة ومتابعة أعمال تطهير المساقي الخصوصية، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع لجنة الري لمناقشة بعض السياسات ووضع آليات لحل المشكلات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، كما تطرق التقرير إلى موقف تنفيذ منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظة، حيث بلغ العدد الكلي للاستمارات المسجلة حتى الآن 272 ألفًا و926 استمارة، منها 272 ألفًا و326 استمارة تم اعتمادها بشكل نهائي.

وأشار التقرير إلى أن المديرية عقدت عددًا من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية ومسؤولي كارت الفلاح ومديري المناطق الزراعية، لمتابعة سير العمل بالمنظومة وتذليل العقبات أمام المزارعين، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع مسؤولي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لمناقشة مقترح توفير منفذ دائم لبيع التقاوي داخل المحافظة، بما يسهم في دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي في الوقت المناسب وبأسعار مناسبة.

