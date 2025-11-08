قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
برلماني: المشاركة الكبيرة للمصريين بالخارج في الانتخابات رسالة لاستكمال مسيرة البناء

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن المشاركة الواسعة للمصريين بالخارج في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية تمثل رسالة وطنية بالغة الأهمية تؤكد عمق الانتماء وصدق الولاء للوطن الأم، وتجسد في الوقت ذاته وعي المصريين بدورهم الحيوي في استكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة.

وأوضح أبو النصر، أن إقبال أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الاستحقاق البرلماني يجسّد صورة مشرفة للوطن أمام العالم، ويعكس حجم التلاحم بين المصريين في الداخل والخارج خلف قيادتهم السياسية.

وأضاف أبو النصر، أن هذا المشهد الوطني العظيم هو امتداد طبيعي لما عُرف عن المصريين في الخارج من حرص دائم على أداء واجبهم الوطني، سواء من خلال دعم الاقتصاد الوطني أو المساهمة في نقل الصورة الحقيقية لمصر في الخارج.

وأشار إلى أن إقبالهم على التصويت يعكس إدراكهم الواعي لأهمية المشاركة السياسية باعتبارها وسيلة التعبير الأرقى عن الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن ومستقبله.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الانتخابات البرلمانية الحالية تُعد واحدة من أقوى وأهم المحطات السياسية في مسيرة الجمهورية الجديدة، لما تمثله من فرصة لترسيخ مبادئ المشاركة، وترجمة أهداف الإصلاح السياسي والمؤسسي إلى واقع ملموس، مؤكداً أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا خاصًا بضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين الجميع، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد قوة التجربة الديمقراطية المصرية.

وأكد أبو النصر، علي أهمية البرلمان المصري بوصفه صوت الشعب ومنبره الدستوري الذي يعبّر عن إرادته الحرة، موضحًا أن البرلمان يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ويمارس دورًا محوريًا في التشريع والرقابة وصياغة السياسات العامة للدولة، مشيراً إلى أن برلمانًا قوياً وفاعلًا هو الضمان الحقيقي لترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم محمد أبو النصر بيانه بتوجيه التحية والتقدير لكل المصريين بالخارج الذين لبّوا نداء الوطن، مؤكدًا أن مشاركتهم الفاعلة هي تعبير صادق عن وعي وطني متجذر، ورسالة إلى العالم بأن المصريين، في الداخل والخارج، على قلب رجل واحد من أجل وطنهم العظيم.

