قيادي بـ الجبهة الوطنية: المصريون بالخارج يساهمون بدور وطني في انتخابات 2025

قال عمرو رضوان، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية، إن المصريين في الخارج لعبوا دورًا مهمًا في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن مشاركتهم الكبيرة تعكس الوعي الوطني والمسؤولية تجاه الوطن.

وأضاف رضوان، أن تصويت المصريين بالخارج كان حضورًا فعليًا أمام صناديق الاقتراع، ما يعكس حرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في رسم مستقبل البرلمان المصري.

وأشار عمرو رضوان، إلى أن الحزب عمل على تنظيم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للناخبين بالخارج، وتوفير كل سبل التسهيل لضمان تصويت سلس وآمن، مؤكدًا أن مشاركة المصريين بالخارج تعزز من شرعية العملية الانتخابية وتعكس وحدة الصف الوطني.

وأكد الأمين العام المساعد، أن الحزب يقدر جهود المواطنين في الخارج الذين حرصوا على التصويت رغم تحديات السفر والوقت، مشيرًا إلى أن هذا التواجد أمام الصناديق يعد رسالة قوية على الانتماء للوطن والمشاركة السياسية الفاعلة.

وأوضح رضوان، أن مشاركة المصريين في الخارج ساهمت في تعزيز النتائج الإيجابية للمرشحين الوطنيين، ما يؤكد على أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والمواطنين في الخارج، وضمان حقوقهم في التمثيل البرلماني.

وشدد على أن الحزب سيواصل جهوده لتشجيع المشاركة السياسية وتوضيح الإجراءات للناخبين بالخارج، مؤكدًا أن الانتخابات ليست مجرد واجب دستوري، بل فرصة لتعزيز دور المواطن في صناعة القرار والمساهمة في تطوير الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس التلاحم بين المصريين داخل الوطن وخارجه، مؤكداً أن حضورهم أمام الصناديق هو رسالة واضحة بأن المصريين بالخارج جزء أساسي من العملية الديمقراطية ويستحقون التقدير والدعم الكامل.