إقبال واسع من الجالية المصرية في الأردن على التصويت وانتظام العملية الانتخابية
روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة جنوب أوكرانيا
يجب أن نكون مستعدين.. روسيا تحذر من عواقب استئناف التجارب النووية الأمريكية
توروب: نعرف أهمية مواجهة الزمالك.. وجئنا من أجل لقب السوبر وليس لمجرد المشاركة
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب
محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب
شمس يونس

عقد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية لضمان سير العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري .

وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ومدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، ووكلاء الوزارات، ومديري الإدارات المعنية.

ووجه محافظ الأقصر، خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد والتأكد من الجاهزية الكاملة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، مع انعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة الموقف الانتخابي أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما وجه محافظ الأقصر، بالمرور على كافة المقرات الانتخابية والتأكيد على جاهزيتها والأماكن المحيطة بها وتكثيف أعمال النظافة العامة والحفاظ على جمال الشكل العام، والتأكد من جاهزية أعمدة الإنارة أمام جميع المقار الانتخابية، ووضع مظلات ووسائل تهوية أمام المقرات الانتخابية وتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن للتيسير على المواطنين، مع متابعة إجراءات الأمن والسلامة داخل اللجان الانتخابية وداخل اللجنة العامة.

