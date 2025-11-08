بعد تدخل جراحي عاجل.. إنقاذ حياة مريض أجنبي بمجمع الأقصر الطبي

تمكن فريق طبي بمجمع الأقصر الطبي من إنقاذ حياة مريض أجنبي كان يعاني من نزيف حاد بالمعدة مصحوبًا بقيء دموي، حيث تم التدخل الفوري وإجراء منظار معدة وربط دوالي المرئ بنجاح تام.

قاد الفريق الطبي في هذه الحالة كل من الدكتور وسيم وليم يعقوب استشاري المناظير والجهاز الهضمي، والدكتور باسل محمود أحمد طبيب المناظير والجهاز الهضمي، والدكتور محمد عبد المعطي محمد أخصائي جراحة القلب والصدر، وذلك تحت إشراف دقيق من فريق التخدير والعناية المركزة بقيادة الدكتور عصام أحمد محمد محمود، والدكتور عبد الرحيم غانم سالم.

وجاءت العملية تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد القويري رئيس قسم المناظير والجهاز الهضمي، والدكتور محمد العقبي مدير مجمع الأقصر الطبي، الذين أكدوا أن سرعة القرار ودقة التنفيذ كانتا العاملين الحاسمين في إنقاذ حياة المريض.

