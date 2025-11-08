وصول أول جهاز سيكلوترون لتشخيص الأورام إلى مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر عن وصول جهاز السيكلوترون الحديث، الذي يُعد الأول من نوعه في صعيد مصر، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة خدمات الطب النووي وتشخيص الأورام داخل المستشفى.

ويُمثل وصول الجهاز خطوة محورية نحو تعزيز دقة الفحوصات وسرعة تشخيص الأورام، مما يُسهم في تسريع الوصول للعلاج المناسب ورفع نسب الشفاء للمرضى، وذلك ضمن جهود المستشفى المستمرة لتوفير أحدث التقنيات الطبية عالميًا لخدمة المرضى بالمجان.

ويأتي تدشين وحدة السيكلوترون الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لتوطين الخدمات الطبية المتقدمة بالمحافظات، وتوسيع نطاق الاستفادة من تكنولوجيا الطب النووي في تشخيص وعلاج الأورام، بما يدعم العدالة الصحية وتكافؤ الفرص العلاجية لجميع المواطنين.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن وصول جهاز السيكلوترون يُعد خطوة جديدة في مسيرة التطوير المستمر داخل المستشفى، موضحًا أن الوحدة الجديدة ستُحدث فارقًا كبيرًا في منظومة التشخيص والعلاج، وستُسهم في تقديم خدمات دقيقة وسريعة لمرضى الأورام في صعيد مصر، دون الحاجة للسفر إلى المحافظات الأخرى.

من جانبه، أكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن وصول الجهاز يأتي تتويجًا لجهود متواصلة وشراكات ناجحة مع مؤسسات الدولة المختلفة، مشيرًا إلى أن المؤسسة حريصة على دعم المستشفى بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تضمن تقديم أفضل خدمة علاجية مجانية لمرضى السرطان.

وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس رؤية المؤسسة في تعزيز دورها التنموي والإنساني داخل صعيد مصر، واستمرارها في دعم حق المرضى في الحصول على علاج متكامل بالمجان وبأعلى معايير الجودة.

ويُعد جهاز السيكلوترون من أحدث التقنيات في مجال الطب النووي، إذ يُستخدم لإنتاج النظائر المشعة التي تدخل في فحوصات المسح الذري الخاصة بتشخيص الأورام بدقة عالية، كما يُسهم في دعم وحدة العلاج الإشعاعي بالمستشفى من خلال تزويدها بالعناصر الأساسية المستخدمة في تخطيط الجرعات الإشعاعية وتحديد مواقع الأورام بدقة متناهية.

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان جهودها في تطوير بنيتها التحتية وتجهيز أقسامها الطبية بأحدث الأجهزة، تنفيذًا لاستراتيجيتها الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات المجانية المقدمة لمرضى الأورام في محافظات الصعيد كافة