المصريون في قطر يواصلون التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت سفارة مصر في قطر اليوم إقبالاً مميزاً من الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب، حيث توافد المواطنون المصريون على السفارة حاملين باقات الورود، معبرين عن فرحتهم ومشاركتهم في العرس الديمقراطي، وسط أجواء من الانتماء الوطني والحماس للمساهمة في صناعة مستقبل وطنهم.

وقد حرص الناخبون على توثيق لحظات تصويتهم بالصور، مؤكّدين أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ومسؤولية تجاه مصر، مهما بعدت المسافات.

وتُجرى عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة.

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين ويتنافس فيها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، ويكون الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر الجاري بالخارج، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وتُجرى الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، ويتم إعلان نتيجة الإعادة في 11 ديسمبر المقبل.