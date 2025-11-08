سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج

أكد السفير إيهاب أبو السريع، سفير مصر في المملكة العربية السعودية، أن أعداد أبناء الجالية المصرية المتوافدين على مقر البعثة في تزايد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، منذ فتح اللجنة في التاسعة صباحًا بتوقيت السعودية، مشيرًا إلى أن اللجنة شهدت بالأمس إقبالًا كبيرًا أيضًا، حيث تم مدّ ساعات العمل حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، في إطار تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضح «أبو السريع»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة تشهد منذ الصباح إقبالًا كثيفًا من أبناء الجالية المصرية، خاصة من أبناء الصعيد، لافتًا إلى تسخير جميع الإمكانيات لتسهيل الإجراءات وضمان سير عملية التصويت بسهولة ويسر، مؤكدًا أن جميع الفئات العمرية والاجتماعية تشارك في الانتخابات، وأن فئة الشباب هي الأكثر حضورًا، إلى جانب مشاركة كبيرة من الأسر المصرية المقيمة بالمملكة.

وأضاف أن السعودية تضم عمالة فنية كبيرة جدًا، وهي الأكثر مشاركة في عملية التصويت، موضحًا أن محافظات الصعيد تتصدر نسب المشاركة في اليومين الأول والثاني من الاقتراع ضمن المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أنه تم تقديم جميع التسهيلات داخل وخارج مقر البعثة، بدءًا من بوابة الدخول وحتى صندوق الاقتراع، مع تجهيز خيم وأماكن انتظار مكيفة لإراحة الناخبين، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجانب السعودي لتأمين المقر وتسهيل الدخول والخروج.

ووجّه الشكر والتقدير لأبناء الجالية المصرية في المملكة على وعيهم الوطني ومشاركتهم الفعالة في هذا الاستحقاق، مؤكدًا أن الإقبال الكبير يعكس روح الانتماء والمشاركة الإيجابية، ويؤكد أن الشعب المصري، في الداخل والخارج، شريك أساسي في صناعة القرار الوطني، منوهًا بأن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تأتي في مرحلة مهمة من مسيرة الدولة المصرية، التي تسير بثبات نحو استكمال بناء مؤسساتها الدستورية وترسيخ مبدأ المشاركة والمسؤولية الوطنية، مشددًا على أن الإقبال الكثيف رسالة واضحة من المواطن المصري تعبر عن تطلعاته وثقته في مسار الدولة.