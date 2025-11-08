مشاركة مميزة من المصريين بسلطنة عمان في انتخابات مجلس النواب 2025

قال عبد الرحمن عاصي رئيس نادي الجالية المصرية بـ سلطنة عمان، إن هناك مشاركة مميزة من قبل الجالية المصرية، بالرغم من وجود بعد المعوقات والتحديات التي تتمثل في بعد المسافات، متابعا: كان هناك مشاركة مميزة وتؤكد وجود رغبة ملحة من قبل المصريين في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه تم التنسيق للانتخابات منذ فترة طويلة، من أجل توفير بعض اللوجيستيات التي توفر الراحة للمواطنين، كما أننا وفرنا أماكن مخصصة لاستقبال للجالية المصرية، وذلك منعا لحدوث أي تكدسات.

واسترسل: قدمنا لأبناء الجالية ندوات تثقيفية وتوعوية قبل الانتخابات، لتوعية المواطنين بآليات وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي سياق متصل..أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.

وانطلقت انتخابات مجلس النواب 2025 للمصريين في الخارج أمس الجمعة 7 و تستمر اليوم السبت 8 نوفمبر 2025.



بينما تجرى الانتخابات في مرحلتها الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

يعقب ذلك استئناف الدعاية الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بهذه المرحلة خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان وبحد أقصى 20 نوفمبر.



و تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر 2025، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.