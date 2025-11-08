لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج

قال عصام عاشور، سفير مصر في الإمارات عصام عاشور، إن هناك مشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية، والعملية الانتخابية مستمرة بشكل سلس.

وشدد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، على وجود حرص شديد من المواطنين المصريين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج.