الفضالي: أدعو المصريين في الخارج والداخل للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب لاختيار الأفضل

دعا المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال المصريين بالخارج والداخل للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس النواب ، حتى يمكنهم اختيار أفضل من يمثلهم في مجلس النواب القادم.

وأشار الفضالي في بيان له إلى أن أصوات المصريين في الخارج في انتخابات مجلس النواب مهمة جدا لإثبات موقفنا الديمقراطي في مصر ودعم الديمقراطية المصرية سواء أمام العالم أو داخل مصر في الأوساط الشعبية والمحلية.

وأكد رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال أن مشاركة المصريين في الخارج والداخل في انتخابات مجلس النواب هي مهمة وطنية ، بحيث يكون للشعب المصري رأي في أعضاء مجلس النواب القادمين ، لأنهم سيكونون الأساس للعبور من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر.

واختتم بيانه قائلا : لذلك فلابد أن يكون لدينا برلمان قوي لكي يعبر عن طموحات وآمال الشعب المصري ، ويكون صوت المواطن المصري من أجل العبور من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية والتي تتطلب تكاتف كل الشعب المصرية ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للعبور بمصر إلى بر الأمان.