قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد رغم اختلاف الأماكن؟..الإفتاء توضح
مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن
أ ش أ

بدأت في التاسعة من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025؛ وذلك في مقر السفارة المصرية بعمان.


واصطف الناخبون من أبناء الجالية المصرية بالأردن، أمام صناديق الاقتراع؛ لممارسة حقهم الدستوري، والتأكيد على حقهم في المشاركة في اختيار نواب الشعب.


تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قد تأكدت قبل بدء عملية التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، من سلامة صناديق الاقتراع، وأثبت ذلك في المحاضر اللازمة، وفقا للإجراءات المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب 2025، سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، الأولى منها فى 14 محافظة، والثانية فى 13 محافظة.
وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر 2025، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، وتعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.


وبالنسبة للمرحلة الثانية تجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر، وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر، وتجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر، وفى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر.
 

عمان الأردن انتخابات مجلس النواب

