قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب
أسعار الذهب اليوم السبت.. المعدن الأصفر يتراجع
كيف يقبض ملك الموت الأرواح في وقت واحد رغم اختلاف الأماكن؟..الإفتاء توضح
مكتب نتنياهو يكشف هوية جثة رهينة تسلمتها إسرائيل أمس
زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"
أبرز مباريات اليوم السبت 8-11-2025 والقنوات الناقلة
المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب
احذروا .. سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات| وإليك درجات الحرارة
أفغانستان تعلن فشل مفاوضات السلام مع باكستان
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري غدا
بدء تصويت المصريين بالأردن في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
برلمان

المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

أ ش أ

واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني أيام اقتراع المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت تحت إشراف السفير المصري بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد جابر أبوالوفا.


وانطلقت اليوم /السبت/ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وسط إقبال من أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يستمر حتى التاسعة مساء وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.


وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب توافد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بأعداد غفيرة منذ بدء عملية التصويت وحتى انتهاء الموعد المقرر لإغلاق عملية التصويت.


يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بينما حددت يومي 10 و11 نوفمبر لتصويت المصريين في الداخل، على أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر المقبل وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.

