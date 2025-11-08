المصريون بالكويت يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب

واصلت الجالية المصرية في الكويت التصويت في ثاني أيام اقتراع المصريين بالخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف في الكويت تحت إشراف السفير المصري بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد جابر أبوالوفا.



وانطلقت اليوم /السبت/ عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وسط إقبال من أبناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يستمر حتى التاسعة مساء وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.



وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب توافد الناخبين من أبناء الجالية المصرية بأعداد غفيرة منذ بدء عملية التصويت وحتى انتهاء الموعد المقرر لإغلاق عملية التصويت.



يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت يومي 7 و8 نوفمبر الجاري لتصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بينما حددت يومي 10 و11 نوفمبر لتصويت المصريين في الداخل، على أن تجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر المقبل وفي الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر 2025.