مسئول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
وزير الخارجية ونظيره الروسي يؤكدان دعم وحدة السودان ورفض أي كيانات موازية
لليوم الثاني .. سفير مصر بالإمارات يستعرض سير انتخابات النواب بالخارج
وزير المالية: زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو 73% العام الماضى
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا بالسوبر
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب
الأرصاد الجوية: استقرار الأحوال الجوية حتى الثلاثاء المقبل
إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق موسكو.. والناتو يخطط لنشر 800 ألف جندي على الحدود الروسية
اعتداء جديد على لبنان.. صواريخ إسرائيلية تضرب بنت جبيل وتُصيب سبعة أشخاص
ثأر مؤجل في لندن.. مانشستر يونايتد ضيفًا على توتنهام بـ البريميرليج
بدون زيادات.. الاثنين بدء سداد رسوم حج القرعة بالبنوك ومكاتب البريد
لجنة الخبراء المستقلة بمنظمة الصحة العالمية تشيد بجهود مصر الصحية
توك شو

بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة ثاني أيام التصويت بالخارج في انتخابات النواب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، رئيس غرفة العمليات المركزية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمتابعة سير عملية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج.

نيوزيلندا أولى اللجان.. ولوس أنجلوس آخرها

وأوضح رئيس غرفة العمليات أن لجنة نيوزيلندا كانت أول لجنة تبدأ التصويت في اليوم الثاني، إذ بدأ الاقتراع هناك في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وهو ما يوافق العاشرة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة، نظرًا لفارق التوقيت البالغ 11 ساعة.
أما لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية فهي آخر اللجان التي تفتح أبوابها اليوم، في التاسعة صباح السبت بتوقيت لوس أنجلوس، الموافق السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

التصويت في 139 بعثة دبلوماسية بـ117 دولة

تجري عملية التصويت للمصريين المقيمين بالخارج داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، وسط متابعة دقيقة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بشفافية وانتظام.

تفاصيل المرحلة الأولى داخل مصر

تُجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 70 دائرة انتخابية بـ14 محافظة، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إضافة إلى قائمة واحدة في قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتيجة الرسمية في 18 نوفمبر، بينما تُعقد جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات 2025

