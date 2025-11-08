انتخابات النواب 2025.. كثافات تصويتية مرتفعة للجاليات المصرية بالمرحلة الأولى

أكد المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لقناة إكسترا نيوز، أن عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في الدول العربية تشهد إقبالًا كثيفًا من الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين أجهزة الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة أمام الناخبين في الخارج.

تمكين أي مواطن مصري متواجد خارج البلاد من الإدلاء بصوته

وأشار مدير الجهاز التنفيذي إلى حرص الهيئة على تمكين أي مواطن مصري متواجد خارج البلاد من الإدلاء بصوته ومباشرة حقوقه الانتخابية بسهولة ويسر، من خلال الإجراءات الإلكترونية والتنظيمية التي أُعدت خصيصًا لتيسير المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.